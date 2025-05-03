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Олексій Чернишов анонсував до кінця року закон про множинне громадянство

20:15, 3 травня 2025
Закон про подвійне громадянство в Україні планують підготувати до кінця року.
Олексій Чернишов анонсував до кінця року закон про множинне громадянство
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Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомив в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica, що закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року.

«Ми ухвалюємо закон, який дозволить подвійне громадянство, що наразі заборонене. Закон буде готовий до кінця року», - сказав він.

Також він повідомив, що міністерство розробляє електронну платформу для українців, які вимушено залишили країну, яка стане корисним інструментом підтримки — дозволятиме шукати роботу, житло й отримувати необхідну інформацію.

Як раніше стало відомо, Міністерство національної єдності України вивчає світовий досвід, адже лібералізація підходів до реформи множинного громадянства може стати корисною і для України.

Як вказав Чернишов, множинне громадянство діє у 130 країнах, серед яких: Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Іспанія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія.

Наприклад, громадянство Ірландії можна отримати як друге за походженням. Кіпр пропонує громадянство як друге за умови інвестиційних вкладень. Раніше Німеччина дозволяла зберігати інше громадянство та отримати своє тільки громадянам країн ЄС, Швейцарії, а з 2024 надає таке право й представникам інших держав.

Однак процедура отримання множинного громадянства залежить від законодавства конкретної країни. У деяких державах необхідно народитися на їхній території, володіти державною мовою, прожити певний час у країні або укласти шлюб. Водночас в окремих державах існують обмеження, які не дозволяють особам з подвійним громадянством обіймати державні посади.

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