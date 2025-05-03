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Волц обговорював з Нетаньягу військові плани проти Ірану, чим розлютив Трампа – The Washington Post

19:17, 3 травня 2025
За словами джерел The Washington Post, Волца вважали набагато більш схильним до застосування військової сили.
Волц обговорював з Нетаньягу військові плани проти Ірану, чим розлютив Трампа – The Washington Post
Джерело фото: Haiyun Jiang/New York Times
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Рішення президента Дональда Трампа звільнити свого радника з національної безпеки Майка Волца було результатом поступового накопичення розчарування колишнім офіцером «Зелених беретів», якого вважали набагато більш схильним до застосування військової сили, ніж його керівник в Овальному кабінеті. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Як вказали джерела видання, долю Волца вирішив інцидент з чатом в Signal, але ще до того з самого початку роботи в адміністрації він конфліктував з іншими високопосадовцями, зокрема щодо того, чи слід вживати військових дій проти Ірану.

Також за інформацією The Washington Post, Волц засмутив Трампа після візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Овального кабінету на початку лютого, коли радник з національної безпеки, схоже, поділяв переконання ізраїльського лідера, щодо військової політики щодо Ірану.

За словами одного з джерел, Волц «хотів спрямувати політику США в напрямку, який не влаштовував Трампа, оскільки США не намагалися знайти дипломатичне рішення».

«Це дійшло до Трампа, і президент був цим незадоволений», – сказали джерела видання.

Нагадаємо, що Майк Волц офіційно залишив посаду радника президента США Дональда Трампа з нацбезпеки. Його обовʼязки тимчасово виконуватиме Марко Рубіо.

Водночас Трамп висунув кандидатуру Волца на посаду посла США в ООН.

Водночас за інформацією ЗМІ, спеціальний посланник Стів Віткофф також розглядається на заміну Волца на посаді радника з національної безпеки, повідомили джерела.

Але Віткофф сказав людям зі свого оточення, що не хоче цієї посади, повідомили CNN два джерела. Відтак, вони не очікують, що його зрештою оберуть на заміну Волца. Хоча вони вказали, що він все ще може обійняти цю посаду, якщо Трамп звернувся би до нього особисто.

«Навіщо йому це робити? Бути обтяженим управлінням міжвідомчою роботою замість того, щоб робити те, що він робить зараз?» — сказала людина, знайома з думкою Віткоффа.

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США

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