Трамп проведе саміт з лідерами країн Перської затоки під час візиту до Саудівської Аравії — Axios

Президент США планує провести саміт із лідерами країн Перської затоки під час офіційного візиту до Саудівської Аравії.

Джерело фото: Andrew Harnik/Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Видання Axios, посилаючись на джерела, повідомило, що президент США Дональд Трамп ймовірно проведе саміт з лідерами країн Перської затоки під час свого візиту до Саудівської Аравії цього місяця.

Як вказується, така офіційна закордонна поїздка Трампа відображає зростання значення, яке його адміністрація надає економічному співробітництву та інвестиціям між США і країнами Перської затоки. Зокрема, саміт буде можливістю для Трампа представити своє бачення участі США на Близькому Сході та викласти свої політичні цілі в регіоні.

Очікується, що Трамп прибуде до Саудівської Аравії 13 травня і проведе двосторонні зустрічі. Саміт запланований на 14 травня.

У Білому домі заявили, що офіційні деталі поїздки будуть оголошені найближчим часом. Американські й арабські офіційні особи кажуть, що візит Трампа до трьох країн Перської затоки буде зосереджений на двосторонніх питаннях, зокрема, інвестиціях, продажі зброї та співпраці у сфері штучного інтелекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.