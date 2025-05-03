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Трамп може пропустити саміт НАТО через недостатнє фінансування оборони союзниками – Spiegel

19:54, 3 травня 2025
Вашингтон тисне на партнерів, аби ті збільшиои витрати на оборону до 5% ВВП.
Трамп може пропустити саміт НАТО через недостатнє фінансування оборони союзниками – Spiegel
Джерело фото: Robertas Dačkus / lrp.lt
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Президент США Дональд Трамп може не взяти участь у червневому саміті НАТО в Гаазі, якщо країни-члени Альянсу не збільшать витрати на оборону. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Згідно з інформацією журналістів, новий посол США при НАТО Метью Вітакер на кожній зустрічі постпредів Альянсу наполягає на збільшенні оборонних витрат союзників до рівня 5% ВВП.

Як пише видання, також посол нібито попереджає, що Дональд Трамп може відмовитися від участі в саміті, якщо союзники не переглянуть свої оборонні витрати.

Наразі немає офіційного підтвердження цих заяв, а організатори саміту стверджують, що не отримували жодних повідомлень про відмову Трампа від поїздки.

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США НАТО

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