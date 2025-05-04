На Одещині затримали жінку за підозрою у вбивстві 9-місячної доньки – дитина померла через удушення

Жінку затримали, їй можуть оголосити підозру в умисному вбивстві.

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На Одещині вранці 3 травня 43-річна мешканка одного з населених пунктів Яськівської громади повідомила правоохоронцям про раптову смерть своєї дев’ятимісячної донечки. Як вказують у поліції, під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що жінка у стані нервового зриву через плач дитини могла спричинити їй тілесні ушкодження.

За попередніми висновками, смерть маляти настала внаслідок асфіксії (удушення). Остаточну причину наразі встановлює судово-медична експертиза.

Жінку затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення їй підозри в умисному вбивстві малолітньої дитини — злочині, що карається позбавленням волі на строк до 15 років або довічним ув’язненням.

У межах кримінального провадження, відкритого за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, призначено низку експертиз.

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