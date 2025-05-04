Три види отруйних змій в Україні – де мешкають і що робити при укусі пояснили у МОЗ

У МОЗ нагадують: у більшості випадків ці змії уникають людей, але можуть вкусити у разі небезпеки.

Джерело фото: David Todd McCarty / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що в України розпочався сезон активності плазунів, зокрема, змій. І хоча більшість із них не становлять загрози для здоров’я людини, втім є і такі, яких варто остерігатися.

В Україні мешкає три види отруйних змій:

Гадюка звичайна – найпоширеніша, зустрічається в Поліссі, Карпатах, подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.

Гадюка степова — рідкісна, занесена до Червоної книги України. Мешкає переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.

Гадюка Нікольського — темна, майже чорна змія, теж занесена до Червоної книги. Живе на північному сході України у лісостепу.

У МОЗ наголошують, що у більшості випадків ці змії не нападають, а намагаються втекти, щойно помічають людину – агресію ж проявляють лише в разі небезпеки.

Отрута цих змій зазвичай не становить загрози життю, але варто негайно звернутися по медичну допомогу, якщо укусу зазнала дитина чи людина, схильна до алергії.

Як знизити ризик укусу та як надати першу медичну допомогу, якщо вкусила змія у інфографіці нижче:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.