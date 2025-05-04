В Киеве из-за ночной атаки БпЛА 11 пострадавших, повреждены ТРЦ и жилые дома

Кроме того, уничтожено или повреждено 11 транспортных средств.

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В Киеве в результате атаки вражеских БпЛА пострадали 11 человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, разрушения и возгорания от атаки беспилотников произошли в трех районах столицы.

Так, в Оболонском районе повреждены 9 жилых домов, в одном из них произошло возгорание на верхнем этаже. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. Кроме того, уничтожено или повреждено 11 транспортных средств и поврежден торгово-развлекательный центр.

В Святошинском и Шевченковском районах повреждены жилые дома.

Всего пострадали 11 человек в возрасте от 14 до 70 лет.

На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и сотрудники ГСЧС.

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