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В Украине стало больше госслужащих – НАГС зафиксировало рост штата

10:05, 4 мая 2025
Национальное агентство по вопросам государственной службы зафиксировало увеличение количества фактически работающих госслужащих.
В Украине стало больше госслужащих – НАГС зафиксировало рост штата
Источник фото: Hunters Race / Unsplash
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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) обнародовало обновленный дашборд с данными о количественном составе государственных служащих Украины за первый квартал 2025 года.

Ключевые показатели:

  • Фактически работают: 156 792 госслужащих — на 516 больше, чем в IV квартале 2024 года.
  • Количество должностей по штатному расписанию: 191 890 — на 282 меньше, чем ранее.
  • Вакантные должности: 30 522 — на 665 меньше, чем в предыдущем отчетном периоде.
  • Мобилизованные или привлеченные к теробороне: 4401 человек, из них 793 — женщины. Показатель вырос на 85 человек.
  • С начала полномасштабной войны в Украине погибло 145 государственных служащих.

Дашборд НАГС — это публичная информационная панель, которая позволяет каждому отслеживать изменения в государственной службе: количество работающих, вакантные должности, назначения, увольнения, мобилизацию и другое. Данные обновляются ежеквартально.

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госслужащие НАДС

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