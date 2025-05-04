В Украине стало больше госслужащих – НАГС зафиксировало рост штата

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) обнародовало обновленный дашборд с данными о количественном составе государственных служащих Украины за первый квартал 2025 года.
Ключевые показатели:
Дашборд НАГС — это публичная информационная панель, которая позволяет каждому отслеживать изменения в государственной службе: количество работающих, вакантные должности, назначения, увольнения, мобилизацию и другое. Данные обновляются ежеквартально.
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