Канада разрешила импортировать яйца из Украины

Канада надеется уже в скором времени увидеть украинские яйца на полках своих супермаркетов.

Источник фото: Siora Photography / Unsplash

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Канада официально разрешила импорт и продажу куриных яиц из Украины. Об этом заявили в посольстве Украины в Канаде.

«Отличная новость для украинских экспортеров и канадских потребителей. Канадское агентство инспекции пищевых продуктов (CFIA) официально утвердило сертификат на экспорт столовых яиц из Украины в Канаду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение — результат совместных усилий Министерства иностранных дел Украины, Посольства Украины в Канаде и Госпродпотребслужбы.

«Открытие новых рынков для украинской продукции — это часть нашей стратегии поддержки экономики во время войны, укрепления присутствия украинского бизнеса в мире и популяризации украинской продукции как качественной, безопасной и конкурентоспособной», — отметили в дипломатическом учреждении.

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