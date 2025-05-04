У Швеції мігрантам хочуть платити по 32 тисячі євро, якщо вони вирішать повернутися додому

Нова урядова пропозиція передбачає збільшення суми до 32 000 євро, що на 3400% більше поточного гранту.

Джерело фото: АР

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У Швеції планують розглядають варіант радикально збільшити суму допомоги мігрантам за повернення додому — з 900 євро до 32 тисяч. Про сказав шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, пише Euronews.

За його словами, існує «абсолютна необхідність взяти під контроль міграцію».

Він повторив свою пропозицію значно збільшити суму грошей, яку Швеція пропонує мігрантам як фінансовий стимул для виїзду з країни.

Поточний грант становить 900 євро на дорослу особу. Однак ця ініціатива поки що мала обмежений успіх. За даними Шведського міграційного агентства, у 2023 році було схвалено лише одну з 70 заявок.

Щоб змінити цю тенденцію, нова урядова пропозиція передбачає збільшення суми до 32 000 євро, що на 3400% більше.

«Ми копіюємо, по суті, данську модель і значно збільшуємо цю суму, щоб полегшити життя тим, хто усвідомлює, що воліє повернутися до своєї країни», – сказав він.

Пропозиція має набути чинності 1 січня 2026 року.

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