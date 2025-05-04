За $7000 переправляли ухилянтів за кордон – у Вінниці обрали запобіжні заходи ділкам

Підозрювані були затримані правоохоронними органами, після передачі 14 000 доларів США та перерахунку коштів.

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Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області розглянув клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжних заходів для чоловіків, які організували незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України поза межами пунктів пропуску за 7 000 доларів США з особи. Про це повідомив офіційний сайт Вінницького міського суду Вінницької області.

Підозрювані зв’язалися із чоловіками (які діяли під контролем правоохоронних органів) та повідомили про умови та спосіб перетину.

Отримавши згоду на запропоновані умови, один з підозрюваних зустрівся з чоловіками, надав детальні інструкції для перетину та супроводжував до прикордонного регіону, де вже очікував інший підозрюваний, який виконував свою частину злочинного плану.

Підозрювані були затримані правоохоронними органами, після передачі 14 000 доларів США та перерахунку коштів.

За результатами судових розглядів, суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб та визначив заставу у розмірі: одному - 908 400 гривень, іншому - 121 120 гривень.

Наразі тривають слідчі дії.

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