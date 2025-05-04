Якого кольору найкраще купували автомобілі українці у цьому році – розкрили статистику

Третина усіх зареєстрованих авто була сірого кольору.

Джерело фото: Tyler Clemmensen / Unsplash

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Автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом у українців в цьому році. Такі дані наводять в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Так, українські водії у першому кварталі 2025 року найчастіше обирали нові легкові авто сірого кольору — третина усіх зареєстрованих авто мала саме таке забарвлення. Лідером у цій категорії став кросовер TOYOTA RAV-4.

Білий посів друге місце за популярністю — його обрали 29% власників. Найчастіше в цьому кольорі купували RENAULT Duster.

Чорний — вибір 17% покупців. Найбільш затребуваною моделлю серед чорних авто став TOYOTA Land Cruiser Prado.

Синій колір обрали 7% автомобілістів. Найчастіше реєстрували синю SKODA Octavia.

Зелений замикає п’ятірку — його обрали 6% власників нових легковиків. У цьому кольорі лідером теж став RENAULT Duster.

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