Как смотреть Евровидение – 2025 онлайн: первый полуфинал уже 13 мая

Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле стартует песенный конкурс Евровидение-2025. В первом полуфинале на сцену выйдет представитель Украины — группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно будет в приложении Дія.
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Полуфиналы и финал пройдут 13, 15 и 17 мая соответственно.
Напомним, что участники группы Ziferblat показали костюмы, в которых выступят на Евровидении 2025 в Базеле.
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