В Обухові чоловік заманив неповнолітню алкоголем додому і скоїв насильство

На Київщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні 15-річної дівчини.

Фото: pol.kyivregion

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У Київській області правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Злочин стався в Обухівському районі, повідомила пресслужба поліції Київщини.

За даними слідства, чоловік познайомився з підліткою в місцевому магазині. Він запропонував дівчині алкоголь, а згодом запросив її до свого помешкання. Усередині будинку, скориставшись відсутністю сторонніх та безпорадним станом дівчини, зловмисник вчинив над нею дії сексуального характеру.

Про злочин поліції повідомила мати постраждалої. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали підозрюваного відповідно до ст. 208 КПК України. Під час слідчих дій вилучено речові докази.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування, яке проводить поліція під керівництвом Обухівської окружної прокуратури, триває.

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