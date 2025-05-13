В Одесской области глава сельсовета присвоила 3 млн грн во время реконструкции набережной

По указанию главы сельсовета на счет подрядчика был перечислен авансовый платеж якобы для закупки строительных материалов и проведения работ, но никаких работ выполнено не было.

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В Одесской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении главы одного из сельских советов Одесского района по факту завладения бюджетными средствами и служебной подделки.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, в 2020 году сельский совет заключил договор со строительной фирмой на реконструкцию и благоустройство набережной вдоль побережья Черного моря.

По указанию главы сельсовета на счет подрядчика был перечислен аванс якобы для закупки строительных материалов и выполнения работ. Однако никаких работ выполнено не было, а материалы фактически не поставлялись.

Несмотря на это, должностное лицо подписало акты приемки выполненных работ, подтвердив их полное выполнение и отсутствие задолженности. В результате подрядчик необоснованно получил из местного бюджета 3 млн грн.

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