Свириденко передала в посольство США ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо інвестфонду

Юлія Свириденко заявила, що Україна завершила всі процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови.

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови.

«Сьогодні передала ноту Тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.

Можна сміливо сказати, що вдалося виконати завдання, яке поставив перед нашою переговорною командою Президент Володимир Зеленський, адже маємо рівноправну Угоду, спрямовану на майбутнє», - заявила вона.

Свириденко додала, що Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Також вона підкреслила, що в Угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну.

«Це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій», - заявила посадовиця.

«Сьогодні я зустрілась із Юлією Свириденко. Вона передала офіційну ноту України, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо Aмерикансько-Українського Інвестиційного Фонду відбудови. Ми вітаємо цей важливий крок і з нетерпінням чекаємо на подальший спільний рух уперед», – заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. Таким чином парламент ратифікував Угоду про надра зі Штатами. Згодом Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

Нагадаємо, що угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Раніше Кабмін опублікував офіційний переклад угоди про надра з США.

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