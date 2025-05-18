САП подала иск из-за элитных авто с сомнительным происхождением экс-руководителя налоговой в Одесской области

Речь идет об автомобилях «Toyota Land Cruiser 200» 2018 года выпуска и «Audi RSQ8» 2020 года выпуска, приобретенных за 300 тысяч грн и 1,4 млн грн соответственно.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов, которыми пользуется семья бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области. Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Как указывается, по материалам Государственного бюро расследований и в сотрудничестве с НАПК были установлены признаки приобретения экс-должностным лицом необоснованных активов.

В частности, речь идет об автомобилях «Toyota Land Cruiser 200» 2018 года выпуска и «Audi RSQ8» 2020 года выпуска, приобретенных за 300 тыс. грн и 1,4 млн грн соответственно, тогда как рыночная стоимость транспортных средств значительно выше — более 5,3 млн грн.

Активы могут быть взысканы в пользу государства в соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Украины.

На данный момент по заявлению прокурора суд наложил арест на указанное движимое имущество.

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