Практика судов
  1. В Украине

САП подала иск из-за элитных авто с сомнительным происхождением экс-руководителя налоговой в Одесской области

12:11, 18 мая 2025
Речь идет об автомобилях «Toyota Land Cruiser 200» 2018 года выпуска и «Audi RSQ8» 2020 года выпуска, приобретенных за 300 тысяч грн и 1,4 млн грн соответственно.
САП подала иск из-за элитных авто с сомнительным происхождением экс-руководителя налоговой в Одесской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов, которыми пользуется семья бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области. Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Как указывается, по материалам Государственного бюро расследований и в сотрудничестве с НАПК были установлены признаки приобретения экс-должностным лицом необоснованных активов.

В частности, речь идет об автомобилях «Toyota Land Cruiser 200» 2018 года выпуска и «Audi RSQ8» 2020 года выпуска, приобретенных за 300 тыс. грн и 1,4 млн грн соответственно, тогда как рыночная стоимость транспортных средств значительно выше — более 5,3 млн грн.

Активы могут быть взысканы в пользу государства в соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Украины.

На данный момент по заявлению прокурора суд наложил арест на указанное движимое имущество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

САП иск налоговая НАПК Одесса ВАКС автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит восстановление обязательной военной подготовки для студентов-медиков и фармацевтов

Михаил Радуцкий зарегистрировал законопроект об обязательной военной подготовке для лиц, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Верховный Суд пришел к выводу о противоречии Конституции отдельных положений УПК относительно невозможности апелляционного обжалования определения следственного судьи о передаче вещественных доказательств для реализации

Как отметил Верховный Суд, в вопросах такой важности, как прекращение права собственности на основании определения следственного судьи, вынесенного в соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 100 УПК, необходим дополнительный предварительный контроль, а не контроль ex-poste, возможность которого наступает тогда, когда возвращение имущества уже невозможно, а его последствием может быть лишь возмещение.

В Государственном реестре военнослужащих будут собирать и хранить данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Госспецтранспорта

Создание и функционирование Реестра военнослужащих, в том числе создание программно-технических средств Реестра, будет осуществляться за счет средств международной технической помощи и финансовой помощи международных организаций.

Мужчина, который ухаживал за матерью, неспособной передвигаться, пришел в ТЦК с документами на отсрочку, но его мобилизовали – что решил суд

Военнообязанный явился по повестке в ТЦК с документами, подтверждающими его право на отсрочку, но там их решили не рассматривать – суд признал действия ТЦК противоправными.

ТЦК мобилизовал мужчину, но не оформил документы относительно его воинского учета и призыва – апелляционный суд признал действия ТЦК противоправными

Мобилизация – это не хаотичные действия, которые осуществляются по собственному усмотрению, а деятельность, урегулированная предписаниями законодательства – апелляционный суд частично удовлетворил иск мужчины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді