У Великобритании задержали еще одного мужчину по делу о поджоге дома Стармера

В Великобритании задержан еще один мужчина по делу о поджоге объектов, связанных с премьером Стармером.

Источник фото: РА

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В Великобритании задержали еще одного мужчину по делу о поджоге двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщает телеканал Sky News.

26-летнего мужчину задержали в аэропорту Лутон, расположенном в 48 километрах к северу от Лондона, по подозрению в сговоре с целью поджога, создающего угрозу жизни.

Арест провели сотрудники контртеррористической службы. Подозреваемый находится под стражей полиции в британской столице.

Ранее стало известно, что в частной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, расположенной в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, произошел пожар. Полиция расследует инцидент после того, как два объекта недвижимости, связанные с Киром Стармером, были повреждены.

13 мая полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины.

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