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Соединенные Штаты Америки накрыла серия торнадо – видео

11:32, 18 мая 2025
Серия смертельных торнадо накрыла США – стихия ударила по нескольким штатам.
Соединенные Штаты Америки накрыла серия торнадо – видео
Источник фото: Carolyn Kaster/AP
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Два американских штата 17 мая накрыла серия торнадо, унесшая жизни по меньшей мере более двух десятков человек, сообщает CNN.

Сильный шторм, вызвавший торнадо, пронесся по центральной части США, в результате чего по меньшей мере 25 человек погибли в Миссури и юго-восточном Кентукки.

В целом, сообщения о крупных торнадо зарегистрированы в Миссури, Кентукки, Иллинойсе и Индиане.

Штормы повредили дома, оборвали линии электропередач на Среднем Западе и в районе Великих озер.

По состоянию на 18 мая около 459 000 домов и предприятий в 12 штатах остались без электричества, при этом больше всего пострадали Миссури, Кентукки и Мичиган.

Как пишет CNN, на следующей неделе ожидается новая волна сильных штормов вблизи границы с Мексикой, в результате чего более 20 миллионов американцев по всему юго-западу окажутся в зоне риска.

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что в последнее время ветер в Украине усиливается. Увеличивается частота возникновения торнадо и смерчей. По его словам, вероятность таких явлений будет повышенной летом. К ним добавятся и грады.

В летний сезон дожди часто сопровождаются грозами. Поскольку прошлое лето было засушливым, в этом году, вероятно, увеличится количество осадков и грозовой активности. Это повышает риск возникновения смерчей на территории Украины.

«Правда, обычно они кратковременны и проходят над полями или лесными массивами, поэтому их часто просто никто не замечает», — пояснил метеоролог.

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