Практика судов
  1. В мире

В Польше начался первый тур президентских выборов

10:06, 18 мая 2025
В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур состоится 1 июня.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 18 мая, в Польше проходит первый тур президентских выборов, в котором участвуют 13 кандидатов. Как сообщает PAP, избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 21:00.

Право голоса имеют около 29 миллионов граждан. Среди фаворитов гонки — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвинутый партией «Гражданская коалиция», и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает партия «Право и справедливость».

По последним социологическим данным, Тшасковский пользуется поддержкой около 30% избирателей, Навроцкий — 25%. Третью позицию занимает Славомир Менцен — кандидат от партии «Конфедерация».

В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур состоится 1 июня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша президент выборы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК мобилизовал мужчину, но не оформил документы относительно его воинского учета и призыва – апелляционный суд признал действия ТЦК противоправными

Мобилизация – это не хаотичные действия, которые осуществляются по собственному усмотрению, а деятельность, урегулированная предписаниями законодательства – апелляционный суд частично удовлетворил иск мужчины.

У президентов были просчеты, а «Слуга народа» одержала беспрецедентную победу – как выглядят тесты по истории украинской государственности для судей и кандидатов в судьи

Дискуссия, соответствует ли содержание программы и тестовые вопросы по истории украинской государственности для судей и кандидатов на должности судей, именно «Истории украинской государственности», продолжается.

Срок командировок судей в другие суды не будут ограничивать двумя годами – принят закон

Верховная Рада временно отменила ограничение срока командировки для судей.

Утверждение Стратегии развития правосудия планируется на второй квартал 2025 года – Офис Ольги Стефанишиной опубликовал Дорожную карту по верховенству права

Вместе с тем, разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации указанной Стратегии запланированы на начало 2026 года.

Верховная Рада запретила усыновлять детей лицам с психическими расстройствами

Парламент внес изменения в Семейный кодекс, расширив перечень лиц, которые не могут усыновить ребенка.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді