В Польше начался первый тур президентских выборов

В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур состоится 1 июня.

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В воскресенье, 18 мая, в Польше проходит первый тур президентских выборов, в котором участвуют 13 кандидатов. Как сообщает PAP, избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 21:00.

Право голоса имеют около 29 миллионов граждан. Среди фаворитов гонки — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвинутый партией «Гражданская коалиция», и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает партия «Право и справедливость».

По последним социологическим данным, Тшасковский пользуется поддержкой около 30% избирателей, Навроцкий — 25%. Третью позицию занимает Славомир Менцен — кандидат от партии «Конфедерация».

В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур состоится 1 июня.

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