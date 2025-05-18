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У Польщі розпочався перший тур президентських виборів

10:06, 18 травня 2025
У разі, якщо жоден з кандидатів не набере більш як 50% голосів, другий тур відбудеться 1 червня.
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У неділю, 18 травня, у Польщі проходить перший тур президентських виборів, у якому беруть участь 13 кандидатів. Як повідомляє PAP, виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюватимуть до 21:00.

Право голосу мають близько 29 мільйонів громадян. Серед фаворитів перегонів — мер Варшави Рафал Тшасковський, висунутий партією «Громадянська коаліція», та голова Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує «Право і справедливість».

За останніми соціологічними даними, Тшасковський має підтримку близько 30% виборців, Навроцький — 25%. Третю позицію посідає Славомір Менцен — кандидат від «Конфедерації».

У разі, якщо жоден з кандидатів не набере більш як 50% голосів, другий тур відбудеться 1 червня.

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Польща президент вибори

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