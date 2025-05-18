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У Нью-Йорку вітрильне судно ВМС Мексики врізалося у Бруклінський міст – є загиблі та постраждалі

10:48, 18 травня 2025
Навчальний вітрильник ВМС Мексики «Куаутемок» зіткнувся з Бруклінським мостом у Нью-Йорку.
У Нью-Йорку вітрильне судно ВМС Мексики врізалося у Бруклінський міст – є загиблі та постраждалі
Джерело фото: Bjorn Kils/New York Media Boat/Reuters
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У Нью-Йорку вітрильне навчальне судно ВМС Мексики «Куаутемок» зіткнулося з Бруклінським мостом, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомляє CNN.

Щонайменше двоє людей загинули та близько 20 отримали поранення ввечері 16 травня в Нью-Йорку внаслідок зіткнення навчального корабля ВМС Мексики з 277 пасажирами на борту з Бруклінським мостом, повідомили посадовці.

На драматичному відео видно, як щогли судна «Куаутемок» вдаряються об нижню частину мосту та ламаються, коли судно проходить під ним, а уламки падають на палубу.

Що відомо:

Що сталося: Інцидент стався близько 20:20 за місцевим часом, коли капітан відпливав з пірсу у Нью-Йорку. Щогли корабля вдарилися об міст, зламавшись від удару та відправивши уламки на палубу судна. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що корабель «втратив потужність» і вдарився об міст. Раніше міська влада заявила, що «механічні проблеми» могли спричинити інцидент, але застерегла, що вся інформація наразі є попередньою. Національна рада з безпеки на транспорті проводить розслідування.

Жертви: Мер Адамс повідомив, що внаслідок інциденту загинуло щонайменше двоє людей. Двоє загиблих впали з однієї з щогл корабля, повідомив CNN представник правоохоронних органів. 19 людей отримали поранення, двоє з них – серйозні, сказав Адамс. ВМС Мексики повідомили, що загалом 22 особи отримали поранення, 19 з яких було доставлено до лікарень.

Міст: Бруклінський міст не мав видимих ​​пошкоджень, його конструктивна структура залишилася неушкодженою внаслідок інциденту. Рух транспорту в обох напрямках був тимчасово закритий приблизно на 40 хвилин, але пізніше його знову відкрили. Перевірки тривають.

Корабель: «Куаутемок» – це навчальний вітрильний корабель ВМС Мексики та дипломатичний символ Мексики за кордоном. Відомий як «Посол і Лицар морів», корабель перебував у Нью-Йорку в рамках світового туру доброї волі та на момент інциденту прямував до Ісландії. «Куаутемок» був побудований в Іспанії в 1981 році та придбаний ВМС Мексики для навчання курсантів та офіцерів. Він регулярно бере участь у великих регатах по всьому світу. Він стояв у морському порту Саут-стріт у Нью-Йорку.

Джерело фото: Yuki Iwamura/AP

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США Мексика

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