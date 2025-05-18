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Сирія має намір друкувати валюту в ОАЕ та Німеччині замість Росії

10:24, 18 травня 2025
ЄС призупинив санкції проти фінансового сектора, а на нових купюрах планують прибрати зображення Башара Асада.
Сирія має намір друкувати валюту в ОАЕ та Німеччині замість Росії
Джерело фото: syria.tv
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Сирія планує друкувати валюту нового дизайну в ОАЕ та Німеччині замість Росії. Про це пише Reuters з посиланням на три джерела. Країна друкувала сирійський фунт понад десятиліття після того, як через санкції Дамаску довелося розірвати контракт з європейською компанією.

Сирійська влада почала вивчати можливість друку валюти в Німеччині та ОАЕ на початку цього року, і зусилля набули обертів після того, як Європейський Союз послабив деякі свої санкції проти Дамаска в лютому.

Новий дизайн валюти передбачає, що на одній з фіолетових купюр більше не буде обличчя колишнього сирійського диктатора Башара Асада. Поки що ці номінали лишаються в обігу.

Нова влада Сирії продовжувала підтримувати контакти з Москвою і навіть отримала нову партію своєї валюти, надрукованої в Росії, разом з паливом та пшеницею, але непокоїло європейських посадовців. Тому в лютому 2025 року ЄС призупинив санкції проти фінансового сектора Сирії, зокрема дозволивши друк валюти.

Наразі сирійська влада веде переговори про угоду щодо друку валюти в ОАЕ та Німеччині.

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Сирія гроші

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