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Американського співака Кріса Брауна взяли під варту через бійку в клубі Лондону

11:14, 18 травня 2025
Зірку R&B та дворазового володара премії «Греммі» звинувачують в інциденті, що стався 2023 року.
Американського співака Кріса Брауна взяли під варту через бійку в клубі Лондону
Джерело фото: Joseph Okpako / WireImage file
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У Великій Британії суд відмовив американському співаку Крісу Брауну у звільненні під заставу за звинуваченням у серйозному нападі, що поставило під сумнів його майбутній світовий тур. Брауну висунуто звинувачення у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Брауна звинувачують в інциденті, що стався 2023 року. За версією слідства, співак напав на музичного продюсера з пляшкою у клубі Tape в центрі Лондону, пише Reuters.

Брауна заарештували цього тижня в готелі в Манчестері, на півночі Англії, після повернення до Великої Британії.

Прокурор Ганна Ніколс повідомила в Манчестерському магістратському суді в 16 травня, що Браун скоїв «неспровокований напад із застосуванням зброї в нічному клубі, повному людей».

Вона додала, що Браун нібито напав на музичного продюсера з пляшкою в нічному клубі Tape в центрі Лондона 19 лютого 2023 року.

Зірка R&B, дворазовий володар премії «Греммі», відомий такими хітами, як «Loyal», «Run It» та «Under the Influence», мав розпочати свій тур «Breezy Bowl XX» 8 червня в Нідерландах.

Суддя Джоанна Герст взяла Брауна під варту до його наступного засідання в Королівському суді Саутерк у Лондоні 13 червня.

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