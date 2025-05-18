Держсекретар США Рубіо заявив, що Ватикан може стати майданчиком для переговорів між Україною та Росією

Марко Рубіо заявив, що Ватикан може стати комфортним майданчиком для можливих мирних переговорів між Україною та Росією.

Джерело фото: POOL / AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Ватикан може стати місцем для проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це він заявив журналістам у Римі 17 травня перед зустріччю з кардиналом Маттео Цуппі – папським представником у справах України, пише АР.

На запитання, чи може Ватикан бути посередником у встановленні миру, Рубіо відповів: «Я б не назвав це посередником, але це точно… думаю, місце, куди обом сторонам було б комфортно піти».

«Тож ми поговоримо про все це і, звичайно, завжди вдячні Ватикану за їхню готовність відігравати конструктивну та позитивну роль», – додав Рубіо.

Під час зустрічі в посольстві США з Маттео Цуппі в Римі Рубіо подякував за гуманітарну роль Ватикану, зокрема, згадавши обмін полоненими та повернення українських дітей.

Рубіо «наголосив на важливості продовження співпраці під новим керівництвом Папи Лева XIV», – заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.