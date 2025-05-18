Госсекретарь США Рубио считает, что Ватикан может стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией

Марко Рубио заявил, что Ватикан може стать комфортной площадкой для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.

Источник фото: POOL / AFP

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Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Ватикан может стать местом проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом он заявил журналистам в Риме 17 мая перед встречей с кардиналом Маттео Цуппи — папским представителем по вопросам Украины, пишет АР.

На вопрос, может ли Ватикан быть посредником в установлении мира, Рубио ответил: «Я бы не назвал это посредником, но это точно… думаю, место, куда обеим сторонам было бы комфортно прийти».

«Так что мы поговорим обо всем этом и, конечно, всегда благодарны Ватикану за их готовность играть конструктивную и позитивную роль», — добавил Рубио.

Во время встречи в посольстве США с Маттео Цуппи в Риме Рубио поблагодарил за гуманитарную роль Ватикана, в частности, упомянув обмен пленными и возвращение украинских детей.

Рубио «подчеркнул важность продолжения сотрудничества под новым руководством Папы Льва XIV», — заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс.

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