Практика судов
  1. В мире

Госсекретарь США Рубио считает, что Ватикан может стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией

09:48, 18 мая 2025
Марко Рубио заявил, что Ватикан може стать комфортной площадкой для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.
Госсекретарь США Рубио считает, что Ватикан может стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией
Источник фото: POOL / AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Ватикан может стать местом проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом он заявил журналистам в Риме 17 мая перед встречей с кардиналом Маттео Цуппи — папским представителем по вопросам Украины, пишет АР.

На вопрос, может ли Ватикан быть посредником в установлении мира, Рубио ответил: «Я бы не назвал это посредником, но это точно… думаю, место, куда обеим сторонам было бы комфортно прийти».

«Так что мы поговорим обо всем этом и, конечно, всегда благодарны Ватикану за их готовность играть конструктивную и позитивную роль», — добавил Рубио.

Во время встречи в посольстве США с Маттео Цуппи в Риме Рубио поблагодарил за гуманитарную роль Ватикана, в частности, упомянув обмен пленными и возвращение украинских детей.

Рубио «подчеркнул важность продолжения сотрудничества под новым руководством Папы Льва XIV», — заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США война Ватикан переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК мобилизовал мужчину, но не оформил документы относительно его воинского учета и призыва – апелляционный суд признал действия ТЦК противоправными

Мобилизация – это не хаотичные действия, которые осуществляются по собственному усмотрению, а деятельность, урегулированная предписаниями законодательства – апелляционный суд частично удовлетворил иск мужчины.

У президентов были просчеты, а «Слуга народа» одержала беспрецедентную победу – как выглядят тесты по истории украинской государственности для судей и кандидатов в судьи

Дискуссия, соответствует ли содержание программы и тестовые вопросы по истории украинской государственности для судей и кандидатов на должности судей, именно «Истории украинской государственности», продолжается.

Срок командировок судей в другие суды не будут ограничивать двумя годами – принят закон

Верховная Рада временно отменила ограничение срока командировки для судей.

Утверждение Стратегии развития правосудия планируется на второй квартал 2025 года – Офис Ольги Стефанишиной опубликовал Дорожную карту по верховенству права

Вместе с тем, разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации указанной Стратегии запланированы на начало 2026 года.

Верховная Рада запретила усыновлять детей лицам с психическими расстройствами

Парламент внес изменения в Семейный кодекс, расширив перечень лиц, которые не могут усыновить ребенка.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді