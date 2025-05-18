Какие страны отдали Украине наибольшее количество зрительских баллов на Евровидении – результаты

На финале Евровидения-2025 Украина получила найбольшее количество зрительских баллов от Израиля, Польши и Чехии.

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Во время зрительского голосования на песенном конкурсе «Евровидение-2025» Украина получила наивысшие баллы от Израиля, Польши и Чехии — именно эти страны поставили украинским участникам максимальные 12 баллов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на фан-сайте Eurovisionworld.

По 10 баллов в пользу Украины поступило от Португалии, Грузии и Испании; 8 — от Кипра, 7 — от Ирландии, 6 — от Черногории, Латвии, Франции и Эстонии. По 4 балла отдали Швеция, Азербайджан, Дания, Нидерланды и Сан-Марино; по 3 — Германия и Словения; по 2 — Норвегия, Финляндия и Хорватия.

В то же время украинские зрители наибольшее количество голосов отдали Литве — 12 баллов. Далее по симпатиям идут Норвегия (10), Латвия (8), Италия (7), Австрия (6), Германия (5), Швеция (4), Польша (3), Эстония (2) и Израиль (1).

Напомним, в финале «Евровидения-2025», который состоялся в Базеле, победу одержал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Второе место занял Израиль, третье — Эстония. Украина заняла 9 место.

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