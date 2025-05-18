В Киеве будут компенсировать до полумиллиона гривен на переоборудование жилья защитникам с инвалидностью

У Києві защитникам с инвалидностью частично компенсируют расходы на переоборудование жилья — решение передано на голосование.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киев частично будет компенсировать расходы на переоборудование квартир для людей с инвалидностью I и II группы — до 500 тыс. грн. Проект решения передан в Киевский городской совет. Об этом сообщила заместительница главы КГГА Марина Хонда на заседании Координационного совета по вопросам реинтеграции и поддержки киевлян-Защитников и Защитниц Украины и членов их семей.

Как отметила Марина Хонда, для людей с ампутацией или из числа маломобильных групп, в частности тех, кто передвигается на инвалидной коляске, жилье нуждается в адаптации. Речь идет о расширении дверных проемов, замене дверей, снятии порогов, обустройстве доступного санузла и т. п. Такие изменения просто необходимы, ведь без них человек не сможет комфортно передвигаться в жилище и обеспечивать базовые потребности.

Она добавила, что государство на данный момент не предоставляет на это средства, но в Киеве разработаны соответствующие изменения в городскую целевую программу «Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц Украины».

«Помощь киевлянам, которые защищали и защищают Украину, а также их семьям — один из ключевых приоритетов города. Изменения уже прошли необходимые согласования и сегодня были поддержаны членами Координационного совета. Проект решения передан в Киевский городской совет. Далее — вынесение вопроса на голосование депутатов», — добавила Марина Хонда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.