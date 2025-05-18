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Украина 18 мая чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

08:32, 18 мая 2025
Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечают День резервиста и Международный день музеев.
Украина 18 мая чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Источник фото: Pexels
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В Украине 18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и ежегодный День борьбы за права крымскотатарского народа.

18 мая 1944 года сотни тысяч крымских татар были насильно депортированы из Крыма в отдаленные районы Средней Азии.

Кроме того, 18 мая в Украине отмечают День резервиста. Праздник был установлен указом президента Украины в 2007 году с целью признания важности резервистов для национальной безопасности и обороны страны.

Также 18 мая отмечают Международный день музеев. Идея празднования была внедрена Международным советом музеев (ICOM) в 1977 году. С тех пор 18 мая стало символической датой, когда музеи по всему миру могут продемонстрировать свою значимость для общества.

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Крым

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