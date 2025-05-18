Австрия победила на Евровидении-2025 – 1 место занял JJ с песней Wasted Love

1 место занял JJ с песней Wasted Love.

Источник фото: Getty Images

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Австрия — победитель Евровидения-2025. Страну на песенном конкурсе представлял певец JJ (Джейджей), который среди своих музыкальных предпочтений особенно выделяет оперу. Он занял 1 место с песней Wasted Love и набрал 436 баллов от жюри и зрителей в финале конкурса.

Второе место у представительницы Израиля Юваль Рафаэль. Она получила 357 баллов.

Украинская группа Ziferblat заняла 9 место в финале песенного конкурса Евровидение-2025. Зрители и жюри отдали Украине в сумме 218 баллов.

Итоговая таблица результатов голосования выглядела так:

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