Практика судів
  1. У світі

Австрія перемогла на Євробаченні-2025 – 1 місце виборов JJ з піснею Wasted Love

08:14, 18 травня 2025
1 місце виборов JJ з піснею Wasted Love.
Австрія перемогла на Євробаченні-2025 – 1 місце виборов JJ з піснею Wasted Love
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Австрія — переможець Євробачення-2025. Країну в пісенному конкурсі представляв співак JJ (Джейджей), який серед своїх музичних вподобань особливо виділяє оперу. Він виборов 1 місце з піснею Wasted Love та набрав 436 балів від журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Друге місце у представниці Ізраїлю Юваль Рафаель. Вона отримала 357 балів.

Український гурт Ziferblat посів 9 місце у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2025. Глядачі та журі віддали Україні сумарно 218 балів.

Підсумкова таблиця результатів голосування виглядала так:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Євробачення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президенти мали прорахунки, а «Слуга народу» здобула безпрецедентну перемогу – як виглядають тести з історії української державності для суддів та кандидатів в судді

Дискусія, чи відповідає змісту програма та тестові запитання з історії української державності для суддів і кандидатів на посади суддів саме «Історії української державності», триває.

Строк відрядження суддів в інші суди не будуть обмежувати двома роками – прийнято закон

Верховна Рада тимчасово скасувала обмеження строку відрядження для суддів.

Затвердження Стратегії розвитку правосуддя планується на другий квартал 2025 року – Офіс Ольги Стефанішиної опублікував Дорожню карту з верховенства права

Разом з тим, розроблення та затвердження Плану заходів із реалізації вказаної Стратегії заплановано на початок 2026 року.

Верховна Рада заборонила усиновлювати дітей особам з психічними розладами

Парламент вніс зміни до Сімейного кодексу, розширивши перелік осіб, які не можуть усиновити дитину.

У МОЗ пояснили, які категорії чоловіків 25-60 років з інвалідністю повинні пройти медогляд до 1 листопада 2025 року

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають ІІ або ІІІ групу інвалідності, так які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, повинні пройти оцінювання до 1 листопада 2025 року.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді