Австрія перемогла на Євробаченні-2025 – 1 місце виборов JJ з піснею Wasted Love

1 місце виборов JJ з піснею Wasted Love.

Джерело фото: Getty Images

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Австрія — переможець Євробачення-2025. Країну в пісенному конкурсі представляв співак JJ (Джейджей), який серед своїх музичних вподобань особливо виділяє оперу. Він виборов 1 місце з піснею Wasted Love та набрав 436 балів від журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Друге місце у представниці Ізраїлю Юваль Рафаель. Вона отримала 357 балів.

Український гурт Ziferblat посів 9 місце у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2025. Глядачі та журі віддали Україні сумарно 218 балів.

Підсумкова таблиця результатів голосування виглядала так:

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