СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими «1000 на 1000»

Вже формуються списки російських військових, яких можуть передати в рамках обміну.

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Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України розпочав підготовчі заходи до обміну у форматі «тисяча на тисячу» осіб, інформує СБУ.

«Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, котрі утримуються в українському полоні і які можуть бути передані РФ», - розповіли в СБУ.

Крім того, СБУ разом з МОЗ та усіма відповідними структурами проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі знаходяться у ворожому полоні.

Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», під час перемовин між делегаціями України та РФ у Стамбулі сторони домовилися про обмін полоненими «тисяча на тисячу».

ГУР почало роботу над списками тих осіб, які будуть повернені під час обміну «1000 на 1000».

Керівник ГУР Кирило Буданов сказав, що наступного тижня може відбутися наймасштабніший обмін полоненими.

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