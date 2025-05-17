Держсекретар США Рубіо на зустрічі у Ватикані обговорив припинення війни в Україні

Марко Рубіо сказав, що США цінують своє партнерство зі Святим Престолом, оскільки «ми працюємо над просуванням свободи релігії в усьому світі та припиненням російсько-української війни».

Фото: Марко Рубіо/Х

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Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з офіційними особами Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном, архієпископом Полом Річардом Галлахером та кардиналом Маттео Дзуппі напередодні інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV у Ватікані. Серед тем розмови - припинення російсько-української війни.

"Сполучені Штати цінують своє партнерство зі Святим Престолом, оскільки ми працюємо над просуванням свободи релігії в усьому світі та припиненням російсько-української війни", – зазначив Рубіо у соцмережіX.

Напередодні П'єтро Паролін повідомив, що Папа Римський Лев XIV готовий надати Ватикан як місце зустрічей України та РФ після того, як стамбульські переговори продемонстрували свою неефективність.

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