Настав час покласти край війні — Марко Рубіо обговорив із Лавровим мирний план США

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що Держсекретар США Марко Рубіо у телефонній розмові з главой МЗС РФ Лавровим привітав угоду про обмін полоненими з Україною і передав "рішуче послання" Дональда Трампа.
"Держсекретар Рубіо привітав угоду про обмін полоненими, досягнуту в ході російсько-українських переговорів 16 травня в Стамбулі, і передав рішуче послання президента Трампа: Сполучені Штати віддані досягненню стійкого завершення російсько-української війни. Всеосяжний спосіб просування вперед", - йдеться у заяві Теммі Брюс.
Сам Марко Рубіо підтвердив розмову з Лавровим, під час якої повторив послання Трампа: «Смерть і руйнування мають припинитися». Рубіо заявив, що Вашингтон представив сильний мирний план і вважає, що настав момент зупинити війну.
"США представили сильний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не проґавимо цю величезну нагоду. Настав час покласти край цій війні", - написав держсекретар.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», під час перемовин між делегаціями України та РФ у Стамбулі сторони домовилися про обмін полоненими «тисяча на тисячу».
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