Пора положить конец войне — Марко Рубио обсудил с Лавровым мирный план США

Госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с Лавровым, в ходе которого передал послание Дональду Трампу.

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Представитель Государственного департамента США Темми Брюс сообщила, что Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Лавровым поприветствовал соглашение об обмене пленными с Украиной и передал "решительное послание" Дональда Трампа.

"Госсекретарь Рубио поприветствовал соглашение об обмене пленными, достигнутое в ходе российско-украинских переговоров 16 мая в Стамбуле, и передал решительное послание президента Трампа: Соединенные Штаты привержены достижению устойчивого завершения российско-украинской войны. Всеобъемлющий способ продвижения вперед", - сказано в заявлении Брюс.

Сам Марко Рубио подтвердил разговор с Лавровым, во время которого повторил послание Трампа: «Смерть и разрушение должны прекратиться». Рубио заявил, что Вашингтон представил сильный мирный план и считает, что настал момент остановить войну.

"США представили сильный мирный план, и мы приветствуем соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле. Давайте не упустим этот огромный случай. Пора положить конец этой войне", - написал госсекретарь.

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