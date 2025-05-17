Зеленский приедет на инаугурационную мессу Папы Римского Льва в Ватикане

Зеленский будет присутствовать на инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва XIV 18 мая.

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Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва XIV, которая состоится в Ватикане в воскресенье, 18 мая. Об этом сообщает Reuters.

Американскую делегацию обнажит вице-президент США Джей Ди Венс, в ее состав также войдет госсекретарь Марко Рубио.

Как сообщает Reuters Зеленский планирует воспользоваться случаем и встретиться с другими мировыми лидерами после инаугурации.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что провел свой первый телефонный разговор с папой Римским Львом XIV, во время которого, в частности, пригласил понтифика совершить апостольский визит в Украину.

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