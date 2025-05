Дональд Трамп заявил, что 19 мая позвонит Зеленскому и Путину

19 мая я буду разговаривать с Зеленским, Путиным и разными членами НАТО для прекращения огня — Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил в персональной соцсети, что 19 мая будет звонить по телефону Президенту Украины Владимиру Зеленскому, общаться с разными членами НАТО по поводу прекращения огня.

Также 19 мая он совершит звонок с Путиным с целью прекращения огня, а также по "торговле".

"I will be speaking, by telephone, to President Vladimir Putin of Russia on Monday, at 10:00 a.m. The subjects of the call will be, stopping the “bloodbath” that is killing, on average, more than 5000 Russian and Ukrainian soldiers a week, and trade. I will then be speaking to President Zelenskyy of Ukraine and then, with President Zelenskyy, various members of NATO. Hopefully it will be a productive day, a ceasefire will take place, and this very violent war, a war that should have never happened, will end. God bless us all!!!", - написал Трамп.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 16 мая состоялись переговоры между делегациями Украины и РФ в Стамбуле.

Стороны договорились об обмене пленными «тысяча на тысячу».

После сообщения о завершении переговоров в Стамбуле Владимир Зеленский, Мерц, Макрон, Стармер и Туск провели телефонный разговор с Дональдом Трампом.

