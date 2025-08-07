«Все в руках Божьих!» – Богдан Львов пока остается под стражей, но имеет шанс выйти на свободу

Срок пребывания бывшего председателя Кассационного хозяйственного суда под стражей истекает 16 августа.

Киевский апелляционный суд 6 августа продолжил рассмотрение апелляционной жалобы бывшего заместителя председателя Верховного Суда Богдана Львова на решение суда первой инстанции об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с установлением залога в размере 302 млн 800 тыс. гривен.

Рассмотрение апелляционной жалобы коллегия судей начала еще 3 июля, однако сначала один из судей-членов коллегии, заявил о самоотводе, который был удовлетворен, а затем коллегия объявила о переносе рассмотрения жалобы, поскольку по графику у судей был запланирован отпуск.

6 августа рассмотрение апелляционной жалобы по существу также не состоялось, поскольку в судебное заседание не явился адвокат Богдана Львова Александр Дульский. Адвокат сообщил, что у него есть срочное судебное заседание в Деснянском райсуде города Чернигова, поэтому он был вынужден отбыть именно в Чернигов.

Также адвокат направил заявление в адрес апелляционного суда с просьбой обратиться в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда для направления материалов производства вместе с апелляционной жалобой в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

В судебном заседании выяснилось, что, несмотря на обещания НАБУ и САП добиться перевода Богдана Львова в столичное СИЗО, известное как «Лукьяновское», бывший председатель Кассационного хозяйственного суда до сих пор содержится в изоляторе временного содержания СБУ, более известном в обществе как «СИЗО СБУ».

Почему так происходит, учитывая, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Богдана Львова с июня осуществляют НАБУ и САП, осталось непонятным.

Сам Богдан Львов рассказал суду, что не знал о том, что его адвокат не будет участвовать в заседании 6 августа. Также Богдан Львов сообщил, что планирует заявить отвод одному из судей-членов коллегии, хотя, по его словам, возможно, дело до этого и не дойдет.

На это председательствующая – судья Татьяна Кагановская, отметила, что в любом случае рассмотрение апелляционной жалобы, учитывая претензии, возникшие у правоохранительных органов к Богдану Львову, невозможно без участия защитника.

Следовательно, в связи с неявкой адвоката апелляционный суд перенес заседание на 20 августа.

Любопытно, что сначала коллегия судей хотела назначить заседание на 13 августа, однако помощница адвоката Александра Дульского обратилась к суду с просьбой назначить заседание на более поздний срок.

«Я надеялся, что сегодня буду ночевать дома, но придется посидеть еще десять дней», – заметил Богдан Львов.

Следует отметить, что срок содержания Богдана Львова под стражей, определенный постановлением Шевченковского райсуда города Киева, истекает 16 августа. Таким образом, учитывая, что рассмотрение апелляционной жалобы должно состояться 20 августа, Богдан Львов сможет выйти на свободу.

Вместе с тем прокурор САП сообщила, что следствие будет настаивать на продлении срока содержания Богдана Львова под стражей.

«Надеюсь, дело по мне придется вообще закрыть», - сообщил в ответ Богдан Львов.

«Все в руках Божьих!» – ответила на это председательствующая судья Татьяна Кагановская.

В дальнейшем указанное уголовное производство по существу, вероятно, будет рассматривать уже Высший антикоррупционный суд.

Следствие инкриминирует Богдану Львову действия, предусмотренные ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 (пособничество советам и указаниям для совершения уголовного правонарушения другими лицами, совершившими присвоение имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

По имеющимся данным, следствие считает, что бывший глава КХС ВС якобы оказывал влияние на других судей и председателей судов для принятия соответствующих решений в хозяйственном деле о передаче в 2017 году нефтепровода компании, которую связывают с Виктором Медведчуком.

Досудебное расследование данного дела в декабре 2024 года – июне 2025 года осуществляли Главное следственное управление СБУ и Офис Генерального прокурора.

Также напомним, что 22 июля Совет судей Украины рассмотрел обращение Богдана Львова и пришел к выводу, что бывший председатель КХС ВС до сих пор обладает статусом судьи.

