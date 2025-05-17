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Дональд Трамп заявив, що 19 травня зателефонує Зеленському та Путіну

18:24, 17 травня 2025
19 травня я буду розмовляти з Зеленським, Путіним та різними членами НАТО для припинення вогню — Трамп.
Дональд Трамп заявив, що 19 травня зателефонує Зеленському та Путіну
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Президент США Дональд Трамп заявив у персональній соцмережі, що 19 травня буде телефонувати Президенту України Володимиру Зеленському, спілкуватися з різними членами НАТО з приводу припинення вогню.

Також 19 травня він проведе дзвінок з Путіним з метою припинення вогню, а також щодо "торгівлі".

"I will be speaking, by telephone, to President Vladimir Putin of Russia on Monday, at 10:00 a.m. The subjects of the call will be, stopping the “bloodbath” that is killing, on average, more than 5000 Russian and Ukrainian soldiers a week, and trade. I will then be speaking to President Zelenskyy of Ukraine and then, with President Zelenskyy, various members of NATO. Hopefully it will be a productive day, a ceasefire will take place, and this very violent war, a war that should have never happened, will end. God bless us all!!!", - написав Трамп. 

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 16 травня відбулися перемовини між делегаціями України та РФ у Стамбулі.

Сторони домовилися про обмін полоненими «тисяча на тисячу». 

Після повідомлення про завершення перемовин у Стамбулі Володимир Зеленський, Мерц, Макрон, Стармер і Туск провели телефонну розмову з Дональдом Трампом.

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путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

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