В Україні деякі жінки можуть отримати 3600 гривень допомоги: що для цього потрібно

Жінки, зареєстровані як безробітні, мають право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Для її отримання потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідним пакетом документів
У 2025 році розміри допомоги залежать від страхового стажу та статусу безробітної, а звернення має відбутися не пізніше ніж через 6 місяців після завершення декретної відпустки.
Щоб отримати допомогу, жінка має подати такі документи до територіального підрозділу ПФУ:
Документи можна подати одним зі способів:
1) особисто:
при особистому зверненні до будь-якого сервісного центру ПФУ;
через виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті ради;
через центр надання адміністративних послуг;
2) поштою – на адресу територіального управління ПФУ в області, м. Києві;
3) в електронній формі:
через вебпортал електронних послуг,
мобільний застосунок ПФУ,
Портал Дія,
засобами Соціального веб-порталу електронних послуг з накладенням КЕП (за технічної можливості).
Жінкам, які зареєстровані як безробітні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами у 2025 році надається у розмірі 100 відсотків мінімальної допомоги з безробіття:
Існує гарантований мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами – 757 грн на місяць. Це 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з розрахунку на місяць – 3 028 грн х 25%.
Допомога призначається на:
126 календарних днів – 70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів після пологів;
140 календарних днів – у разі ускладнення пологів, що підтверджується довідкою з лікувального закладу – 70 календарних днів до пологів та 70 календарних днів після пологів;
180 календарних днів жінкам, віднесеним до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 90 календарних днів до пологів та 90 календарних днів після пологів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.