В Україні деякі жінки можуть отримати 3600 гривень допомоги: що для цього потрібно

Фахівці ПФУ пояснили, як отримати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.

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Жінки, зареєстровані як безробітні, мають право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Для її отримання потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідним пакетом документів

У 2025 році розміри допомоги залежать від страхового стажу та статусу безробітної, а звернення має відбутися не пізніше ніж через 6 місяців після завершення декретної відпустки.

Які документи потрібні?

Щоб отримати допомогу, жінка має подати такі документи до територіального підрозділу ПФУ:

паспорт (або інший документ, що посвідчує особу);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

заяву, в якій зазначено, зокрема, обраний спосіб виплати (банківські реквізити або дані поштового відділення). Форма заяви затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 09 січня 2023 року № 3 “Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2023 року за № 145/39201;

інформацію про номер запису (16-значний код) у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії “Вагітність та пологи”, яку можна отримати в лікаря або в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

довідку центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи(за наявності).

Документи можна подати одним зі способів:

1) особисто:

при особистому зверненні до будь-якого сервісного центру ПФУ;

через виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті ради;

через центр надання адміністративних послуг;

2) поштою – на адресу територіального управління ПФУ в області, м. Києві;

3) в електронній формі:

через вебпортал електронних послуг,

мобільний застосунок ПФУ,

Портал Дія,

засобами Соціального веб-порталу електронних послуг з накладенням КЕП (за технічної можливості).

Розмір допомоги

Жінкам, які зареєстровані як безробітні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами у 2025 році надається у розмірі 100 відсотків мінімальної допомоги з безробіття:

3 600 грн – безробітним, які були застрахованими особами;

1 500 грн – іншим категоріям осіб без страхового стажу / звільненим, зокрема, за порушення трудової дисципліни.

Існує гарантований мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами – 757 грн на місяць. Це 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з розрахунку на місяць – 3 028 грн х 25%.

Термін, на який призначається допомога

Допомога призначається на:

126 календарних днів – 70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів після пологів;

140 календарних днів – у разі ускладнення пологів, що підтверджується довідкою з лікувального закладу – 70 календарних днів до пологів та 70 календарних днів після пологів;

180 календарних днів жінкам, віднесеним до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 90 календарних днів до пологів та 90 календарних днів після пологів.

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