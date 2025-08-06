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На Одещині водій мопеда застрелив поліцейського під час перевірки документів

09:51, 6 серпня 2025
Патрульні зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів, а той дістав вогнепальну зброю та відкрив стрілянину.
На Одещині водій мопеда застрелив поліцейського під час перевірки документів
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Увечері 5 серпня в місті Ізмаїл на Одещині під час виконання службових обов’язків загинув працівник поліції. Про це повідомила Національна поліція України.

За попередніми даними, близько 18:00 на околиці міста працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Зі слів правоохоронців, чоловік почав поводитися агресивно, дістав вогнепальну зброю та відкрив стрілянину по правоохоронцях.

У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

Обох доправили до лікарні, однак врятувати життя старшого лейтенанта поліції не вдалося — він помер від отриманих поранень.

Водій мопеда з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Згідно з санкцією статті, підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

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