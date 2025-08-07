В Китае робот поступил в университет на актерский факультет – впервые в истории

Гуманоидного работа причислили к аспирантуре из театра и кино, где он будет изучать традиционную оперу и будет работать над диссертацией вместе с людьми.

В Китае впервые в истории гуманоидного робота зачислили в PhD-программу по театру и кино в одном из ведущих вузов страны. Решение вызвало настоящий всплеск обсуждений в социальных сетях — от восхищения до критики. Об этом сообщает South China Morning Post.

Робот-«отличник» будет изучать традиционную китайскую оперу

Робота по имени Xueba 01 (в переводе с китайского сленга — «отличник» или «ботан») разработали ученые Шанхайского университета науки и технологий совместно с компанией DroidUp Robotics.

Рост Xueba 01 — 1,75 метра, вес — около 30 кг. У него силиконовое лицо с мимикой и классический «интеллектуальный» образ: очки, рубашка и брюки. Робот разговаривает на китайском языке и может физически взаимодействовать с людьми.

Официально его приняли в аспирантуру Шанхайской театральной академии 27 июля во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Учеба продлится 4 года — робот будет изучать традиционную китайскую оперу, сценическое искусство, сценарное мастерство, сценографию, а также технологии управления движением и генерации речи.

У робота есть студенческий ID, научный руководитель и планы «дружить с одногруппниками»

У Xueba 01 уже есть виртуальный студенческий билет и научный руководитель — профессор Ян Цинцин, известный китайский артист и театральный деятель.

По словам профессора, Xueba 01 будет посещать занятия, участвовать в репетициях опер с другими аспирантами, а в итоге — написать и защитить диссертацию.

«Когда Xueba 01 показал фирменный жест «орхидеи» в стиле легендарного актера пекинской оперы Мэй Ланьфана — студенты автоматически повторили его движение», — рассказал профессор.

«Это не просто машина. Это эстетический обмен между видами — человеком и искусственным интеллектом».

Робот шутит, помогает с хореографией и мечтает стать режиссером

Xueba 01 называет себя «ИИ-художником», который с помощью технологий изучает классическое сценическое искусство. В будущем он мечтает стать режиссером оперы или даже открыть собственную арт-студию.

Робот с юмором комментирует процесс обучения: «Если я не защищу PhD — меня отдадут в музей. Звучит неплохо: все-таки останусь в истории искусства!»

Мнения пользователей сети разделились

Новость о Xueba 01 вызвала широкий резонанс в китайском сегменте соцсетей. Некоторые называют это прорывом:

«Это новая эпоха сосуществования людей и роботов. Надеюсь, у него все получится».

Другие — настроены скептично:

«Опера — это эмоции, голос, опыт. А способен ли на это робот?»

«Аспиранты-люди в Китае иногда получают менее 3 000 юаней в месяц. Не отнимает ли робот ресурсы, предназначенные для настоящих студентов?»

