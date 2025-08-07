Практика судов
Нарушение условий коллективного договора — как действовать работникам

07:18, 7 августа 2025
Кто несет ответственность за выполнение колдоговора, какие права имеют профсоюзы в случае его нарушения и в каких случаях работодатель может временно приостановить его действие.
Нарушение условий коллективного договора — как действовать работникам
В период военного положения и нестабильности на рынке труда вопрос соблюдения коллективных договоров между работниками и работодателями приобретает особую актуальность.

Стало известно, кто несет ответственность за соблюдение условий коллективного договора между работниками и работодателем.

Согласно информации Управления инспекционной деятельности в Запорожской области, контроль за выполнением коллективного договора осуществляется непосредственно сторонами, которые его заключили. Такое положение закреплено в статье 19 Кодекса законов о труде Украины.

В случае нарушения условий коллективного договора работодателем, профсоюз имеет право направить официальное представление с требованием устранить нарушения. Такое обращение обязательно должно быть рассмотрено в течение семи дней. Если работодатель отказывается реагировать или стороны не достигают согласия, профсоюз может обжаловать действия или бездействие в судебном порядке.

В то же время, согласно статье 11 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель имеет право на период действия военного положения в одностороннем порядке приостанавливать действие отдельных положений коллективного договора.

Таким образом, несмотря на то, что стороны договора обязаны контролировать его исполнение, во время военного положения полномочия работодателя расширяются, что также следует учитывать при разрешении трудовых споров.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
