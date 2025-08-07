Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским без участия европейских лидеров — NYT

Ожидается, что саммит пройдет в узком формате — без участия европейских лидеров, только с Трампом, Путиным и Зеленским.

Президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского. Об этом утверждает издание The New York Times.

По данным источников американского издания, Трамп сообщил о своих планах относительно встречи с Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским во время разговора с европейскими лидерами.

По словам пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт, президент США «открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским», пишет AFP.

Ожидается, что саммит пройдет в узком формате — без участия европейских лидеров, только с Трампом, Путиным и Зеленским.

Один из собеседников сообщил, что европейские лидеры, которые ранее стремились координировать мирные усилия, по-видимому, согласились с инициативой Трампа.

В переговорах с Трампом, кроме Зеленского, приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Виткофф.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что беседа его посланника Стива Виткоффа с Путиным была «более продуктивной, чем ожидалось».

