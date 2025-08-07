Трамп назвал разговор Виткоффа с Путиным «более продуктивным, чем ожидалось», — Bild

Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и рассказал о разговоре Виткоффа с Путиным.

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что беседа его посланника Стива Виткоффа с Путиным была «более продуктивной, чем ожидалось». Об этом сообщило издание Bild.

По данным источников немецкого издания, Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и рассказал о разговоре Виткоффа с Путиным.

Американский лидер сообщил немецкому канцлеру, что беседа была «более продуктивной, чем ожидалось».

Однако непонятно, на какие уступки на самом деле готов пойти Путин в отношении прекращения огня.

Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Виткофф встретился с Путиным в Москве.

