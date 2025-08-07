Практика судов
Путин заявил Виткоффу, что хотел бы встретиться с Трампом «в определенный момент», — Fox News

08:42, 7 августа 2025
Дональд Трамп открыт для встречи уже на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.
Путин заявил Виткоффу, что хотел бы встретиться с Трампом «в определенный момент», — Fox News
Фото из открытых источников
Путин сообщил спецпосланнику США Стиву Виткоффу, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом «в определенный момент». Об этом заявил корреспондент Белого дома Питер Дуси в эфире телеканала Fox News.

Репортер отметил, что во время встречи в Москве Путин сообщил Виткоффу о своей готовности к встрече с Трампом, но добавил, что готов сделать это «в определенный момент».

После того как Виткофф передал это сообщение, Дональд Трамп заявил, что он открыт для встречи уже на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.

Впоследствии Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров и поделился с ними этой информацией.

Также Дуси добавил, что пока неизвестно, где именно может пройти встреча. Это может быть где угодно — в Белом доме или в нейтральной стране.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что именно россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и он открыт для встречи как с Путиным, так и с Зеленским, поскольку хочет, чтобы война закончилась.

Он подчеркивает, что есть также вероятность того, что такой саммит «никогда не состоится, но он может пройти уже на следующей неделе».

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что беседа его посланника Стива Виткоффа с Путиным была «более продуктивной, чем ожидалось». 

Также известно, что президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского.

