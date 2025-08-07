Закон о порядке принудительного отчуждения участков в Ужгородском районе Закарпатской области подписан — как будет выглядеть процедура

Надлежащим уведомлением собственника имущества, которое принудительно отчуждается, будет считаться также и день проставления «Укрпочтой» отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В законодательстве установили порядок принудительного отчуждения участков в Ужгородском районе Закарпатской области.

Так, Президент 5 августа подписал принятый в марте 2025 года закон №4321-IX. Соответствующий законопроект 9549, как сообщала «Судебно-юридическая газета», был принят сначала в августе 2024 года, но Президент его ветировал, и парламенту пришлось принять его еще раз с учетом предложений Президента.

Итак, Закон «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» дополнили новой статьей 14-1.

Она будет регулировать принудительное отчуждение земельных участков и другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для размещения объектов ОПК и различных объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области.

Земельные участки и другие объекты недвижимого имущества, которые находятся в частной, коммунальной собственности, нераспределенные земельные участки, невостребованные земельные паи, расположенные в Ужгородском районе, по решению Кабмина могут быть принудительно отчуждены для размещения:

объектов строительства, недвижимого имущества, комплексов зданий и сооружений, производственных мощностей, частей производственных мощностей, инженерных сооружений, необходимых для функционирования и деятельности предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства или определены как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере ОПК;

индустриальных парков для размещения релоцированных (перемещенных) предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, или их производственных мощностей, частей производственных мощностей, либо предприятий, которые определены как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

линейных объектов транспортной инфраструктуры (дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад) и объектов, необходимых для их эксплуатации.

Перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, определяется Кабмином по заявлению Закарпатской областной государственной администрации.

Инициаторами принудительного отчуждения могут быть центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, Генштаб ВСУ, предприятия, которые будут осуществлять строительство, эксплуатацию объектов, для размещения которых осуществляется принудительное отчуждение.

Инициатор подает заявление о принудительном отчуждении в Закарпатскую ОГА.

Далее Закарпатская ОГА обращается в Кабмин с заявлением о включении соответствующего субъекта хозяйствования в перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков или других объектов недвижимого имущества. Правительство в течение 5 дней принимает решение, о котором сообщает Закарпатской ОГА.

После этого Закарпатская ОГА уведомляет собственников объектов, которые предполагается отчудить, субъектов других вещных прав на них.

Собственники объектов в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу решения правительства имеют право подать в Закарпатскую ОГА заявление о предоставлении согласия на продажу такого имущества лично или путем отправки ценным письмом. В таком случае Закарпатская ОГА и собственник заключают договор купли-продажи такого объекта.

Если собственник не уведомил надлежащим образом Закарпатскую ОГА о предоставлении согласия на продажу имущества или не явился для заключения договора купли-продажи в день и время, назначенные нотариусом, считается, что собственник отказался от продажи.

Принудительное отчуждение доли в праве собственности на земельный участок, другое недвижимое имущество осуществляется без выделения такой доли в натуре.

Если в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу решения Кабмина от собственника земельного участка или другого объекта недвижимого имущества не поступило заявление о предоставлении согласия на продажу такого имущества, Закарпатская ОГА готовит и подает в Кабмин проект решения Кабмина о:

принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества (если объектом отчуждения является земельный участок или другой объект недвижимого имущества, кроме жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, жилого помещения);

обращении в суд с иском о принудительном отчуждении жилого дома, земельного участка, на котором он расположен, жилого помещения (если объектом отчуждения являются указанные объекты).

О принятом решении правительство сообщает Закарпатской ОГА, которая уведомляет о таком решении собственников объектов, которые принудительно отчуждаются, субъектов других вещных прав на них.

Решение о принудительном отчуждении вместе с государственной регистрацией права собственности государства на принудительно отчужденное имущество является основанием для сноса объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также многолетних насаждений.

Снос принудительно отчужденного жилого дома осуществляется после вступления в законную силу решения суда о его принудительном отчуждении и выплаты собственникам стоимости такого дома.

Функции управления объектами недвижимого имущества (зданиями, сооружениями), которые приобретены в государственную собственность, осуществляются субъектом управления, определенным Кабмином.

Если на земельном участке, в другом недвижимом имуществе, находится движимое имущество, которое не было отчуждено в пользу государства, бывший собственник отчужденного имущества обязан обеспечить перемещение такого движимого имущества с объекта, который отчужден.

Надлежащим подтверждением уведомления собственника земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, субъекта другого вещного права на недвижимое имущество о решениях и событиях, предусмотренных этой статьей, является:

в случае вручения уведомления лично — личная подпись о получении уведомления;

в случае отправки уведомления средствами почтовой связи:

день получения почтового отправления, что подтверждается информацией и/или документом почтового оператора;

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, местонахождения в установленном законом порядке;

3) в случае если место жительства или место пребывания, местонахождение лица неизвестно — день опубликования уведомления в медиа регионального уровня и размещения уведомления на официальном веб-сайте Закарпатской ОГА.

Действие положений этой статьи распространяется также на отчуждение долей в праве собственности на земельный участок, другой объект недвижимого имущества.

Возврат отчужденных земельных участков, других объектов недвижимого имущества их бывшим собственникам после прекращения или отмены военного положения не осуществляется.

Статья 14-1 этого Закона действует в течение действия военного положения и в течение 2-х лет со дня его прекращения или отмены, но не позднее 1 января 2027 года.

Споры, связанные с возмещением стоимости принудительно отчужденного имущества, решаются в судебном порядке, если иное не установлено законом.

Изменения в КАСУ

Кроме того, Кодекс административного судопроизводства дополнен нормой, что в течение действия военного положения и в течение 2-х лет со дня его прекращения или отмены, но не позднее 1 января 2027 года не допускается обеспечение иска путем приостановления действия решения об утверждении технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель, принятого в соответствии с вышеупомянутой статьей 14-1 Закона, а также путем запрета совершения действий по реализации указанного решения, решений о принудительном отчуждении имущества, решений о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества, решений о включении субъекта хозяйствования в перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества.

Также закон предусматривает ряд изменений в Земельный кодекс и различные законы.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.