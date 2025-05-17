Зеленський приїде на інавгураційну месу Папи Римського Лева у Ватикані

Зеленський буде присутній на інавгураційній месі новообраного Папи Римського Лева XIV 18 травня.

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Президент Володимир Зеленський буде присутній на інавгураційній месі новообраного Папи Римського Лева XIV, яка відбудеться у Ватикані в неділю, 18 травня. Про це повідомляє Reuters.

Американську делегацію оголить віцепрезидент США Джей Ді Венс, до її складу також увійде держсекретар Марко Рубіо.

Як повідоми Reuters Зеленський планує скористатися нагодою і зустрітися з іншими світовими лідерами після інавгурації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що провів свою першу телефонну розмову з папою Римським Левом XIV, під час якої, зокрема, запросив понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.

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