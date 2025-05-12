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Зеленський вперше поговорив з Папою Римським Левом XIV і запросив його в Україну

13:04, 12 травня 2025
Володимир Зеленський провів першу телефону розмову з Папою Римським Левом XIV.
Зеленський вперше поговорив з Папою Римським Левом XIV і запросив його в Україну
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів свою першу телефонну розмову з папою Римським Левом XIV, під час якої, зокрема, запросив понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.

«Говорив із Папою Римським Левом XIV. Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна.

Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених», - сказав Глава держави.

Зеленський зазначив, що також поговорили про тисячі депортованих Росією українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин.

Ще Президент поінформував про домовленість України та партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив готовність України до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин.

«Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії.

Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей.

Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом», - додав Зеленський.

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Україна Володимир Зеленський Ватикан

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