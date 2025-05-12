Зеленский впервые поговорил с Папой Римским Львом XIV и пригласил его в Украину

Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел свой первый телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, в ходе которого, в частности, пригласил понтифика совершить апостольский визит в Украину.

«Говорил с Папой Римским Львом XIV. Это был наш первый разговор, но уже очень теплый и действительно предметный.

Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Мы очень ценим слова Его Святости о необходимости достижения справедливого и прочного мира для нашей страны и освобождения пленных», — сказал Глава государства.

Зеленский отметил, что также поговорили о тысячах украинских детей, депортированных Россией. Украина рассчитывает на содействие Ватикана в их возвращении домой, к своим семьям.

Также Президент проинформировал о договоренности Украины и партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней, а также подтвердил готовность Украины к дальнейшим переговорам в любом формате, в том числе к прямым переговорам.

«Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Ожидаем соответствующих шагов со стороны России.

Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей.

Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время», — добавил Зеленский.

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